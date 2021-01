Coronavirus : le Royaume-Uni a passé le seuil des 100.000 morts

Au Royaume-Uni, les hôpitaux sont au bord de la rupture. Ils acceuillent chaque jour de nouveaux patients, et les bilans s'aggravent.

Mardi 26 janvier, le pays a comptabilisé 1.631 décès supplémentaires. Un record de 1.820 décès en 24 heures avait été relevé il y a quelques jours, le 20 janvier.

Au total, depuis le début de la pandémie, le bilan du Royaume-Uni dépasse les 100.000 morts, soit le plus lourd d'Europe.

Les Britanniques vivent en ce moment leur troisième confinement pour limiter la propagation du variant plus contagieux et potentiellement plus mortel. Les contaminations ont amorcé un reflux mais selon le médecin-chef de l'Angleterre, Chris Whitty, «la mortalité ne va commencer à baisser doucement que dans les deux prochaines semaines et va probablement rester stable pour un moment».