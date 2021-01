Une étudiante lance un jeu de cartes sans rois ni reines ni valets pour promouvoir l’égalité des sexes et des races

Rois, reines et valets bannis d’un jeu de cartes d'un nouveau genre. Fan de jeux de cartes, Indy Mellinck, une étudiante néerlandaise de 23 ans a imaginé un jeu de cartes novateur car non sexiste. Les figures du roi, de la reine et du valet ont été remplacées par celles plus neutres de lingots d’or, de pièces d’argent et de boucliers en bronze.

En jouant aux cartes cet été avec ses cousins, elle s’étonna de voir que le roi avait plus de valeur qu’une reine et également que les rois, reines et valets étaient tous blancs. Après avoir réfléchi à la manière de corriger ces absurdités, elle se lança dans la conception d’un paquet de cartes à jouer qui respecterait l’égalité des sexes et des races.

Après de nombreux essais et tâtonnements, Indy Mellinck décida que l’or, l’argent et le bronze se substitueront au roi, reine et valet ; quant au reste des cartes, rien ne sera changé. Le jeu de cartes « GSB Cards » était ainsi né.

Un jeu de cartes moderne déjà en vente sur internet

Les premiers paquets de cartes fabriqués et estampillés « GSB Cards » (abréviation pour Gold Silver Bronze) ont été distribués auprès de sa famille et de ses amis. Fort du succès de son jeu de carte auprès de ses proches, l’étudiante a choisi de le proposer à la vente, sur un site internet dédié, au prix de 9,95 euros. Plus de 1.500 unités ont déjà été vendues en France, Belgique, Allemagne et même aux Etats-Unis. Des magasins de jeux se sont montrés désireux de vendre son jeu de cartes, a-t-elle déclaré sur son site internet.

«Ce jeu de cartes a été conçu avec la passion de lutter pour l’égalité des sexes et des races. Notre objectif est que tout le monde se sente à l’aise en jouant aux cartes», conclut Indy Mellinck.

