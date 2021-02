Coronavirus : une situation critique au Portugal

Le Portugal est le pays le plus touché au monde par le Covid-19, par rapport à sa population. Une situation critique, notamment à cause du variant anglais.

Devant l'hôpital Santa Maria de Lisbonne, une file d'attente pour les ambulances. L'établissement, le plus grand de la capitale portugaise, est débordé par la troisième vague : il n'y reste plus que six lits en soins intensifs. Plus globalement, c'est tout le pays qui subit de plein fouet cette résurgence du virus. L'allègement des restrictions pour la période de Noel et l'apparition du variant britannique ont créé cette situation hors de contrôle.

Le nombre de cas quotidiens, indexé sur 7 jours, a presque triplé depuis le 1er janvier. La courbe du nombre de morts est elle aussi en augmentation constante depuis le début de l'année. En tout, ce sont plus de 13.000 personnes qui ont succombé au virus au Portugal, près de la moitié d'entre elles pendant le mois de janvier.

Face à l'urgence, le gouvernement a décidé de reconfiner dès le 15 janvier dernier, en plus de l'interdiction de voyager sauf motif impérieux. Si la situation est toujours extrêmement tendue, les premiers effets des mesures restrictives commencent à se faire sentir. Certaines régions auraient atteint le pic épidémique.