Texas : des milliers de tortues de mer étourdies par le froid

La vague de froid historique qui a frappé l'État américain du Texas a pris les tortues marines au dépourvu. Peu habituées à des températures aussi basses, des milliers d’entre elles se sont échouées sur les plages de South Padre Island, au large de la côte sud.

Hier, des volontaires ont amené quelque 4.700 tortues marines étourdies par le froid, dans un centre où elles sont gardées dans des bacs et des enclos avant de pouvoir être libérés lorsque l'eau sera plus chaude. SpaceX a notamment fourni à l’organisation, tôt mercredi matin, un générateur suffisamment grand pour restaurer l’alimentation de son installation principale et chauffer l’eau pour les tortues, qui ne peuvent pas survivre dans l’eau froide.

Les animaux à sang froid sont en effet souvent victimes de ce phénomène d'étourdissement lorsque la température dans l'environnement autour d'eux baisse : ils présentent soudainement des réactions hypothermiques telles que la léthargie et une incapacité à bouger.

«Un événement sans précédent»

Les pauvres tortues ne pouvant plus ni nager ni se nourrir, une importante mission de sauvetage a été mise en place pour les sauver. Certaines d'entre elles pourraient ne pas survivre à la vague de froid. «Nous essayons de faire de notre mieux pour sauver autant de tortues que possible», a déclaré Ed Caum, directeur exécutif du South Padre Island Convention & Visitors Bureau (CVB).

Wendy Knight, la directrice exécutive de Sea Turtle Inc, qui a été le fer de lance de l'effort, a déclaré à Reuters qu'il s'agissait là d'«un événement sans précédent». Elle a précisé que généralement, seulement 100 à 500 tortues échouent sur les plages du sud du Texas chaque hiver.

Suite aux pannes d'énergie dans l'État du Texas, déclenchées par une vague de froid qui a fait chuter les températures de l'air et de l'eau bien en dessous des niveaux habituels, des millions d'habitants se sont retrouvés dans chauffage. La vague de froid, qui a tué au moins 21 personnes et coupé le courant à plus de quatre millions de Texans, ne devrait pas cesser avant ce week-end.

