AstraZeneca : la Belgique poursuit la vaccination

Alors que la France et l’Allemagne ont décidé de suspendre à leur tour le vaccin Astrazeneca, le gouvernement belge a décidé de maintenir son autorisation. Comment se déroule justement la vaccination en Belgique ? Et comment les personnes vaccinées à l’AstraZeneca vivent-elles ce climat de suspicion par rapport à l’AstraZeneca ? Éléments de réponse avec ce reportage tourné à Bruxelles.

La file d’attente est longue dans ce centre de vaccination de Bruxelles. Ici on ne pique qu’avec l’AstraZeneca et malgré la suspension de ce vaccin dans de nombreux pays européen, la plupart des personnes vaccinées se disent confiantes. Les personnels de santé sont là aussi pour rassurer, convaincus qu’il est bon de continuer à administrer le vaccin AstraZeneca.

Pas d’inquiétude non plus chez les Belges que nous croisons sur la Grand Place de Bruxelles. « Il y a des millions de gens qui ont été vacciné avec l’AstraZeneca, je ne pense pas qu’il y ait plus de problème qu’ailleurs ». A ce jour en Belgique, près de 800 000 personnes ont été vaccinés, soit 7% de la population.