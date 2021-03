Atlanta : 8 morts lors de fusillades contre des salons de massage asiatiques

Huit personnes, parmi lesquelles six femmes d'origine asiatique, ont été tuées par balle mardi dans trois salons de massage de la région d'Atlanta. Le suspect, arrêté mardi soir, affirme avoir agi sans mobile raciste. Mais cette attaque intervient dans un contexte de recrudescence des violences à l'encontre de la communauté asiatique.

Une première fusillade faisant quatre morts et deux blessés a eu lieu mardi aux environs de 17H00 locales dans un salon de massage à près de 50 km d'Atlanta, plus grande ville de l'Etat de Géorgie. Parmi les huits victimes, six étaient des femmes d'origine asiatique.

Plus tard dans l'après-midi, deux nouvelles fusillades ont fait quatre morts dans deux salons de massage voisins à Atlanta.

Un suspect arrêté

Un suspect, Robert Aaron Long, âgé de 21 ans, a été appréhendé dès mardi soir à l'issue d'une course-poursuite, à plus de 240 km au sud d'Atlanta, et inculpé de meurtre. Il a affirmé que ses attaques n'étaient pas «racistes», a indiqué la police mercredi matin.

Robert Aaron Long, 21 ans, «affirme avoir agi sans mobile raciste», a déclaré un responsable policier local dans une conférence de presse, en précisant que le jeune homme avait «reconnu sa responsabilité» pour ces fusillades.

Une recrudescence des crimes contre les asiatiques

Ces fusillades sont intervenues dans un contexte de recrudescence des actes contre les Asiatiques aux États-Unis, alimentant la crainte que des commerces gérés par des personnes d'origine asiatique ne soient visés. Bien qu'il soit parfois difficile d'établir le mobile xénophobe d'une attaque, le nombre de ces crimes a presque triplé, passant de 49 à 122 l'année dernière dans les 16 plus grandes villes américaines, d'après une étude du Center for the Study of Hate and Extremism.

La Géorgie compte près de 500.000 habitants d'origine asiatique, soit un peu plus de 4% de sa population, selon l'Asian American Advocacy Fund, un groupe de défense des droits des personnes asiatiques aux Etats-Unis.