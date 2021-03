Inde : des milliers de pèlerins, sans masque, rassemblés pour le festival des couleurs

Des milliers de fidèles se sont rassemblés lundi 22 mars, dans le district de Mathura (nord de l'Inde), pour les célébrations du «Holi», le festival des couleurs.

Les pèlerins de tout le pays ont dansé et chanté, presque tous sans masque et sans règles de distanciation sociale, alors que l’Inde est le deuxième pays le plus touché au monde par le Covid-19 avec 160.000 décès, et que les autorités craignent un rebond de l’épidémie.