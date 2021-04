Vols suspendus avec le Brésil : des Brésiliens vivant en France témoignent

Les vols directs en provenance du Brésil ont été interrompus. En cause, la situation sanitaire catastrophique au Brésil : plus de 3.000 personnes décèdent du Covid 19 chaque jour. Mais surtout, l'apparition du variant P1, très virulent et contagieux. Témoignages de Brésiliens et Franco-Brésiliens dans le Nord à Lille.

Toninho est Franco-brésilien. Depuis 30 ans, ce Lillois voyage plusieurs fois par an entre la France et le Brésil, mais avec la suspension des vols entre les deux pays, il n’a plus aucun espoir d’y retourner. «Planifier trop en avance, dire que j’y retournerai l’année prochaine, c’est jeter une bouteille à l’eau».

Avec son amie Myriam, il s’inquiète de la dégradation de la situation au Brésil et comprennent la décision du Premier Ministre français. «En France, c’est beaucoup mieux géré, on a de la chance d’être là, on peut aller faire des courses sans avoir peur, on se protège. Au Brésil, c’est compliqué, car c’est une culture différente et les gens ne sont pas très disciplinés».

Au moins une fois par jour, Myriam et Toninho prennent des nouvelles de leurs familles. Pour Alessandra, cette décision était nécessaire. «Je suis tout à fait d’accord, il faut vraiment nous empêcher d’entrer en France malheureusement. Ici, il y a une grande circulation de la population».