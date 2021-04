La capsule Crew Dragon s'est amarrée à la Station spatiale internationale

Thomas Pesquet et les trois autres membres de la mission Crew 2 ont arrimé à la Station spatiale internationale ce samedi 24 avril, à 11h20, près de 24 heures après le décollage en Floride de la fusée de SpaceX.

«L'approche finale s'effectue de manière autonome dans les 200 derniers mètres», a expliqué l'Agence spatiale européenne dans une infographie.

Les quatre astronautes ont pu entrer dans l'ISS samedi matin. En plus de Thomas Pesquet pour l'agence spatiale européenne (ESA), les trois autres membres d'équipage sont les Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur et le Japonais Akihiko Hoshide.

Vendredi 23 avril, le décollage s'était lui aussi parfaitement déroulé à 11H49 heure française. C'est la deuxième mission dans l'espace de Thomas Pesquet.