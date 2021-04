Vidéo : des drapeaux brésiliens enterrés sur la plage de Copacabana pour manifester contre la gestion de la pandémie

Le seuil des 400.000 morts du Covid-19 a été franchi ce jeudi 29 avril au Brésil, où la vaccination n'a toujours pas décollé, face à un variant local plus contagieux et plus sévère.

Une manifestation sous forme de «happening» a eu lieu ce vendredi 30 avril à Rio de Janeiro sur la plage de Copacabana pour dénoncer la gestion de la situation sanitaire par le gouvernement du président Jair Bolsonaro.

Les manifestants du groupe «Rio de Paz» ont symboliquement enterré des sacs mortuaires recouverts de drapeaux brésiliens sur la célèbre plage de la capitale brésilienne pour symboliser les victimes du coronavirus.