Mexico : un pont s'effondre au passage d'un métro, au moins 23 morts

Un accident catastrophique a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi à Mexico, où un pont s'est effondré au moment même où circulait une rame de métro.

Selon un premier bilan, au moins 23 personnes ont été tuées et 70 blessées, a indiqué le service de gestion des risques et de la protection civile de la capitale mexicaine sur son compte Twitter.

L'accident s'est produit près de la station Olivos, sur la ligne 12 du métro dans le sud de la capitale. Des images des caméras de vidéosurveillance ont été diffusées par les médias mexicains.

VIDEO | Claudia Sheinbaum, jefa de la Ciudad de México, informó que se dirige a la zona del accidente tras caída de tren de la Línea 12 del #MetroCDMX https://t.co/jAJ3lutm6I pic.twitter.com/Ojw7H6UlQh — Milenio (@Milenio) May 4, 2021

Sur celles-ci, on peut voir des dizaines de pompiers et secouristes tentant de désincarcérer les passagers du train au milieu des gravats, des câbles et des morceaux de métal tordus.