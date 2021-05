Le célèbre Titanic resurgit des flots en Chine

Celui-là ne coulera pas. Et pour cause, la réplique grandeur nature du Titanic construite actuellement en Chine ne prendra jamais la mer. Il sera surtout la star d'un parc d'attractions entièrement dédié au célèbre paquebot.

Si l'épave du navire gît toujours à 4.000 mètres de profondeur depuis son triste naufrage en 1912, la ville de Suining dans le sud-ouest de la Chine ambitionne de le ressusciter d'ici à la fin 2021. Le projet mobilise actuellement un centaine d'ouvriers pour créer une réplique parfaite de 260 mètres de long, comme le Titanic, en suivant des plans validés par des historiens.

«C'est un projet très compliqué», explique Su Shaojun, à l'origine du projet «Titanicland» dont le coût est estimé à 1,2 milliard d'euros. Et de poursuivre : «On construit un navire grand comme un porte-avions sur des terres», alors qu'à Suining, la mer la plus proche est à plus de 1.000 kilomètres.

23.000 tonnes d'acier

Il a fallu six ans pour construire cette réplique, soit le double du vrai Titanic. Quelque 23.000 tonnes d'acier ont été nécessaires. La salle à manger et les cabines de luxe et même les poignées de porte sont inspirées de l'original. Et dans un souci de réalisme, une véritable machine à vapeur donnera l'impression aux visiteurs d'être réellement en mer.

Transformé en hôtel de luxe, le prix d'une nuit de cette vraie-fausse croisière coûtera environ 256 euros.

L'empreinte du film Titanic de James Cameron (1997) est également très présente, l'œuvre ayant connu un immanse succès en Chine et à travers le monde. L'incontournable «My heart will go on» de Céline Dion accompagnera donc les visiteurs. Le film a connu en Chine un énorme succès à sa sortie en 1997. Su Shaojun mise ainsi sur 2 à 5 millions de touristes par an. «Pour la cérémonie d'inauguration, on aimerait inviter Jack, Rose (les principaux personnages du film, ndlr) et James Cameron», espère Su Shaojun.