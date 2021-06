Shenzhou-12 : tout savoir sur la première mission chinoise qui envoie des taïkonautes vers leur nouvelle station spatiale

Une mission historique. Ce 17 juin, la Chine va lancer la mission Shenzhou-12, qui a pour objectif d'envoyer trois taïkonautes dans la nouvelle station spatiale en construction.

Une construction tambour battant

Cette dernière, dont la construction doit s'achever en 2022, est bâtie à toute vitesse par Pékin. Shenzhou-12 est la troisième des 11 missions prévues pour arriver au bout du projet. L'objectif sera de mettre en orbite les trois taïkonautes ainsi que du matériel pour avancer les travaux. Les astronautes chinois choisis pour l'occasion sont expérimentés, puisque Nie Haisheng, Lieu Boming et Tang Hongbo sont âgés respectivement de 56, 54 et 45 ans. Le premier nommé deviendra même le Chinois le plus âgé envoyé dans l'espace.

Un camouflet pour les Etats-Unis ?

Cette nouvelle mission chinoise intervient dans un contexte de course à l'espace internationale. La Chine et les Etats-Unis ont récemment frappé fort en posant un rover chacun sur la surface de Mars. Elles restent, à ce jour, les seules nations à avoir réussi cet exploit.

Mais alors que les Etats-Unis veulent conserver leur leadership dans le domaine, la station spatiale chinoise peut recentrer les débats. L'ISS, où est actuellement présent Thomas Pesquet, doit cesser de fonctionner en tant que tel en 2024. Aucun plan n'a été mis en place pour la remplacer. Dans ce contexte, la Chine pourrait s'allier avec d'autres agences spatiales pour des missions à bord de leur station. Plusieurs pays auraient d'ores et déjà fait part de leur intérêt auprès de Pékin, sans que Washington ne puisse véritablement l'empêcher.

Un risque d'accident ?

Lors d'un lancement en mai dernier, des débris de la fusée sont retombés sur Terre en terminant leur course près des Maldives. Si aucune personne n'a été blessée, ce n'était pas le premier incident de ce type. En 2020, des débris chinois avaient endommagé des bâtiments en Côte d'Ivoire après un autre décollage. Après l'incident de 2021, la Nasa avait vivement critiqué la Chine, demandant ainsi au pays de «minimiser les risques» pour les populations terrestres.

Nul doute que dans ce contexte, nombreux seront ceux qui surveilleront le décollage de la fusée, prévu à 3h22 heure française, pour s'assurer qu'aucun autre incident de ce type ne se produise à nouveau.