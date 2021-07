Les Emirats arabes unis ouvrent leur ambassade en Israël

C’est une étape importante dans l’amélioration des relations entre les deux pays. Ce mercredi, les Emirats arabes unis ont ouvert leur ambassade en Israël, à Tel-Aviv.

Les deux nations avaient annoncé la normalisation de leurs relations à l’été 2020, sous I'influence de l’ancienne administration américaine américaine de Donald Trump.

«Les Emirats arabes unis et Israël sont deux pays d'innovation, nous pouvons nous servir de cette créativité afin de travailler ensemble à un futur plus prospère et plus stable pour nos deux pays et la région», a déclaré Mohamed Mahmoud Fateh Ali Al-Khaja, ambassadeur émirati en Israël.

Le troisième pays arabe en Israël

Avec l’ouverture de cette ambassade, située dans l’édifice de la Bource de Tel-Aviv, les Emirats sont devenus le troisième pays arabe à disposer d’une mission diplomatique en Israël, après l’Egypte et la Jordanie.

A noter que Bahreïn, autre monarchie du Golfe, mais aussi le Maroc et le Soudan ont également annoncé des accords de normalisation avec Israël.

Une trahison à la Palestine

Les accords de normalisation ont été vivement fustigés du côté des Palestiniens. Du Fatah laïc de Mahmoud Abbas aux islamistes du Hamas, tous considèrent cela comme une «trahison» de la part des pays arabes. Ils estiment que le processus en développement doit intervenir après et non avant la résolution du conflit israélo-palestinien.