Inondations en Belgique : au moins 4 morts dans l'est du pays

Au moins quatre personnes ont perdu la vie en Belgique, après de fortes pluies qui ont provoqué des inondations. Le plan d'urgence a été activé dans les provinces belges de Liège et de Namur (sud de la Belgique).

Selon la chaîne RTBF, cela porte à au moins six morts le bilan des inondations liées aux pluies diluviennes qui ont frappé ces derniers jours en particulier la Wallonie (Sud et Est francophone). Ni le lieu ni les circonstances des quatre décès recensés dans l'arrondissement de Verviers n'ont été précisés par le procureur Gilles de Villers Grand Champs, joint par l'AFP. Ce bilan provient des services de secours qui progressent dans les communes sinistrées au fur et à mesure du retrait des eaux, a-t-il précisé.

Les villes de Spa, Theux, Pepinster, toutes situées près de Verviers, ont été parmi les plus touchées par les pluies diluviennes, qui ont fait sortir de leur lit les cours d'eau du secteur. Une dizaine de maisons se sont effondrées à Pepinster. Avant les chiffres communiqués pour Verviers, au moins deux morts étaient déjà recensés jeudi matin, selon la RTBF. A Eupen (Est) un jeune homme de 22 ans a été emporté par un cours d'eau, et à Aywaille, au sud de Liège, un quinquagénaire s'est noyé dans sa cave, selon la même source.

Les images de la chaîne de télévision RTL-TVI ont montré que les crues dans la ville d'Esneux avaient entraîné des voitures sur les routes, s'infiltrant dans les maisons et laissant des débris éparpillés le long des allées. Selon le gouvernement de la région wallonne, des centaines, voire des milliers de personnes vont devoir être relogées.

A Liège, les riverains de la Meuse priés d'évacuer la ville

La bourgmestre faisant fonction de Liège, Christine Defraigne, a demandé aux Liégeois habitant sur les bords de Meuse de quitter leurs habitations. Les autorités ont demandé à ceux qui ne peuvent pas le faire de monter calmement aux étages de leur habitation, particulièrement en bord de Meuse.

«Le niveau de l'eau va encore monter à peu près d'un mètre cinquante, a précisé Christine Defraigne. Dès lors, nous demandons aux habitants qui le peuvent de quitter la ville, particulièrement ceux qui vivent en bord de Meuse. Si ce n'est pas possible pour eux, de se réfugier aux étages, au premier étage minimum, de prendre de l'eau, des vivres, et nous espérons vraiment que nous pourrons respirer d'ici quelques heures. Le pic n'est pas encore arrivé, il se profile à l'horizon. Nous allons fermer les quais, nous allons aussi envoyer le message qu'il ne faut pas venir à Liège en ce moment».

«Les autorités sont inquiètes car le pont barrage ne suit pas», a-t-elle ajouté.