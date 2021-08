Les incendies font rage dans le sud de l'Europe

Depuis plusieurs jours, les flammes ravagent le sud de l'Europe. Nourris par des températures caniculaires, les incendies causent d'importants dommages, notamment en Grèce et en Turquie.

La sécheresse et la température entraînent une multitude d'incendies dans le bassin méditerranéen. En Turquie, leur ampleur n'avait pas été vue depuis plus de dix ans. 95.000 hectares ont brûlé depuis janvier, contre une moyenne de 13.516 à ce stade de l'année entre 2008 et 2020. Six personnes sont décédées, et des centaines ont été blessées.

En Grèce, plus de 300 pompiers ont été mobilisés pour lutter contre les flammes, notamment dans le nord-ouest de la péninsule du Péloponnèse, près de la ville de Patras. Plusieurs villages ont dû être évacués.