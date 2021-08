Turquie, Grèce, Italie : le bassin méditerranéen frappé par des incendies ravageurs

La Turquie connaît actuellement les pires incendies depuis au moins une décennie, avec près de 95.000 hectares brûlés depuis janvier. La Grèce et l'italie sont également confrontées à des feux de forêts provoqués par des températures caniculaires ces derniers jours.

Dans la Province d'Antalya, il faut fuir coûte que coûte face à la progression des incendies, attisés par les vents et devenus hors de contrôle. Cela fait six jours que ces feux meurtriers ravagent le sud de la Turquie.

« Nos champs ont été réduits en cendres, il n’y a plus rien » ; « Nous sommes paniqués et avons peur d’être pris au piège dans les flammes. Mes clés sont toujours sur la porte. J’ai juste pris un sac et je suis monté dans une voiture », racontent les victimes.

D'autres évacuations ont eu lieu par bateau, dans la station balnéaire de Marmaris, avec l'aide des forces navales. Ce, alors que plusieurs régions de Grèce, d'Italie et d'Espagne étaient elles aussi ravagées par les flammes.

Ces pays du pourtour méditerranéen sont confrontés à des températures caniculaires. En Grèce 13.500 hectares ont brûlé, plusieurs villages ont dû être évacués. En Italie, 800 départs de feu ont été enregistrés en fin de semaine et autant d'interventions ont été menées par les pompiers.