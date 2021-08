Liban : les mariés de l'explosion se souviennent

Le 4 août 2020, un incendie au port de Beyrouth provoquait une des déflagrations les plus puissantes de l'histoire. L'explosion de centaines de tonnes de nitrate d'ammonium a tué plus de 200 personnes, défiguré la capitale libanaise et profondément traumatisé toute une nation. Au milieu de ce chaos, une jeune femme, juste avant la déflagration, posait en robe de mariée. Un an après, elle se souvient.

Ce 4 août 2020 dans le quartier chic de Saifi Village à Beyrouth, Israa Seblani prend la pose dans sa robe de mariée, pour immortaliser ce qui doit être le plus beau jour de sa vie. Il est un peu plus de 18h, le souffle de la déflagration la projette presque à terre. L'explosion qui s'est produite dans un entrepôt du port de la ville a tout dévasté sur plusieurs kilomètres à la ronde.

«Encore aujourd'hui nous n'aimons pas évoquer ce jour. Je n'ai toujours pas de photo de mon mariage chez moi. Ce jour que j'avais attendu si longtemps est un désastre pour le Liban. Je ne peux pas penser à ces parents qui ont perdu leurs enfants ou ces enfants qui ont perdu leurs parents, toutes ces destructions et être heureuse».

En l'espace de quelques secondes Beyrouth est replongé dans les heures les plus noires de son histoire, les cris, les ambulances, un paysage de guerre. Israa qui est médecin va se porter au secours des blessés qui arrivent de toute part dans les hôpitaux débordés.

«Tout le monde aime être célèbre, mais je préfèrerais être célèbre pour une autre raison, car quand ls gens m'appellent "la fameuse mariée de Beyrouth", je me rappelle de ces moments tragiques».

Israa et son mari souhaitent émigrer aux Etats-Unis, ils aiment le Liban, mais ils n'y voient aucun avenir pour y fonder une famille.