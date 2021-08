Liban : une tragédie sur le plan économique et humain

Un an jour pour jour après la double explosion au port de Beyrouth (Liban), faisant 214 morts et 6.500 blessés, le pays est toujours enlisé dans une crise économique sans précédent.

Entre 2018 et 2020, le produit intérieur brut (PIB) du Liban a connu une chute vertigineuse, passant de 55 à 33 milliards de dollars. Pire encore, le PIB par habitant a dégringolé de 40% lors de cette même période, selon les données publiées par la Banque mondiale en juin dernier.

L’institution financière dresse un constat simple : la crise financière frappant le Liban est l’une des trois plus importantes dans le monde depuis près de 150 ans. Ces chiffres éloquents vont être amplifiés par la double explosion à Beyrouth, le 04 août 2020, qui a ravagé une grande partie du port et de la ville.

Présente sur le terrain une fois par trimestre, Karine Meaux, responsable des urgences pour la Fondation de France, décrit une situation «très perturbante» sur le plan économique dans la vie quotidienne. «L’argent n’a plus de valeur. Les restaurateurs n’affichent plus les prix et se contentent de dire : donnez-nous ce que vous voulez, demain ça ne vaudra plus rien…»

Plus d’un Libanais sur deux sous le seuil de pauvreté

A l’heure actuelle, 55% de la population libanaise vit sous le seuil de pauvreté selon l’ONU, c’est-à-dire avec moins de 4 dollars par jour. Une situation qui devrait malheureusement s’empirer avec la pandémie de coronavirus, d’autant que le PIB réel devrait reculer de 9,5% en 2021, selon les nouvelles estimations de la Banque mondiale.

Dans l’impasse sur le plan politique depuis la démission du premier ministre Hassan Diab le 10 août 2020, le Liban compte majoritairement sur les appels aux dons et sur les organisations humanitaires, qui apportent une aide primordiale aux organes libanais à l’œuvre sur le terrain.

«La population libanaise est épuisée et le sentiment de désespoir domine. Le personnel des organisations humanitaires du Liban tient grâce à la solidarité et la compassion qui les animent pour venir en aide à leurs compatriotes. Par expérience, le contrecoup est humain et il ne saurait tarder…», déplore Karine Meaux.

En conférence de presse, ce mercredi, le président de la République française, Emmanuel Macron, a annoncé une aide d’urgence d’environ 100 millions d’euros sur les douze prochains mois. En 2020, la France avait fait parvenir 85 millions d’euros au Liban afin d’apporter un soutien immédiat sur place.