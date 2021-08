Un an après les explosions du port de Beyrouth, la situation est dramatique au Liban

Le 4 août 2020, deux énormes explosions retentissaient dans le port de Beyrouth (Liban), faisant 214 morts, 6.500 blessés et près de 300.000 habitants sans logement. Au-delà de l’impact direct lié à cette tragédie, la crise politique, puis économique, s’est propagée dans le pays.

Un an jour pour jour après la double explosion frappant la capitale libanaise, la France et les Nations unies organisent une conférence internationale sur le Liban afin de réunir une aide d’urgence de 350 millions de dollars au minimum. A l’initiative d’Emmanuel Macron, le président de la République française, et d’Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, plus de 40 Etats et organisations internationales doivent se réunir en visioconférence ce mercredi 4 août. Il s’agira de la troisième conférence donnée à ce sujet, après celles du 9 août et du 2 décembre 2020.

Cette aide sera plus que bienvenue dans un pays incapable de constituer un gouvernement depuis la démission du premier ministre Hassan Diab il y a près d'un an, le 10 août 2020. Malgré la nomination la semaine dernière de son successeur Najib Mikati, considéré comme l’homme le plus riche du Liban, les blocages politiques persistent.

Une crise économique exacerbée

Une situation politique tendue qui rejoint l’urgence économique du pays, qui s’engouffre de plus en plus dans le marasme, selon les estimations de la Banque mondiale fournies en juin dernier. Après une première chute de 6,7% en 2019, le produit intérieur brut (PIB) du Liban a encore dégringolé en 2020, avec une baisse préoccupante de 20,3%. Dans les chiffres, il est passé de 55 milliards de dollars en 2018 à 33 milliards de dollars en 2020.

Comme elle s'y était engagée en mars lors de sa 1ère visite, l'Ambassadrice @grillo_anne s'est rendue une nouvelle fois à l'hôpital de la Quarantaine pour constater l'avancée des travaux de rehabilitation financés par @AFD_France en partenariat avec @UNICEF.#FranceLibanEnsemble pic.twitter.com/EFSNZM29z0 — La France au Liban (@AmbaFranceLiban) August 3, 2021

Aujourd’hui, plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté et cette situation devrait malheureusement continuer de s’aggraver avec la crise du coronavirus. Le Liban survit actuellement grâce aux aides humanitaires et aux appels aux dons.

En 2020, la France a donné 85 millions d’euros pour venir en aide au Liban, selon Libération.