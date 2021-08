L'Espagne, élève modèle de la vaccination

L'Espagne fait figure de bon élève en termes de vaccination. Au total, 60% de la population espagnole est totalement vaccinée. Un chiffre qui s'explique par une confiance historique des habitants dans les vaccins.

Ce temple de la nuit madrilène a rouvert ses portes depuis plus d’un mois, et pour accéder à la piste de danse, pas besoin de pass sanitaire. « On ne se vaccine pas juste pour la discothèque, ce n’est pas le principal, on ne nous demande rien pour rentrer. On se vaccine juste par précaution ».

Et même sans pass sanitaire, la vaccination bat son plein, comme dans ce centre ouvert 24/24h. Ici, les moins de 30 ans affluent. En Espagne, il n’y a que 4% de personnes anti-vaccins, quatre fois moins qu’en France. « Je ne connais personne qui n’a pas voulu se faire vacciner. Cela existe peut-être mais dans mon cercle d’amis, tout le monde était volontaire ».

Ce centre n’a jamais connu de ralentissement de l’activité. « Historiquement, c’est un pays très pro-vaccin, et tous les citoyens qui viennent ici veulent se faire vacciner. Ils sont vraiment reconnaissants et collaborent pleinement ». Dans les centres d’accueil des personnes âgées, les activités reprennent car 95% des plus de 60 ans sont totalement vaccinés. « Les plus de 65 ans vont devoir recevoir une troisième dose. Nous sommes pour toutes les mesures de prévention ».

60% des Espagnols ont déjà reçu deux doses de vaccins, 10 points de plus qu’en France.