L'ouragan Henri se dirige vers les Etats-Unis

Henri, tempête devenue ouragan de catégorie 1, se dirige droit vers le nord-est des Etats-Unis, une région habituellement relativement épargnée par les ouragans.

Cela fait trente ans qu'un tel ouragan n'avait pas frappé la côte nord-est des Etats-Unis. Des vents allant jusqu'à 120 km/h et des précipitations importantes doivent toucher Boston dans la soirée de dimanche.

Hier soir, le gouverneur du Massachusetts craignait le pire. «Les routes peuvent être complètement inondées dans certaines zones, ce qui signifie que vous ne devriez pas les traverser, vous devez toujours vous préparer à la possibilité de pannes de courant, ici aussi. Nous sommes en contact avec nos partenaires dans tout l'ouest et le centre du Massachusetts. Et nous serons prêts à vous aider pour l'assèchement des routes, le nettoyage des débris et le rétablissement du courant dès que cela deviendra nécessaire.»

Sur place les habitants font des provisions, les rayons de supermarchés sont vidés et les maisons protégées. Sur la côte, les parcs et les plages sont d'ores et déjà fermés et ne devraient pas rouvrir avant lundi soir.

Selon un porte-parole de l'agence américaine d'étude de l'océan et de l'atmosphère, «le dernier ouragan à avoir touché terre en Nouvelle-Angleterre remonte à Bob en 1991». A l'époque, l'ouragan avait provoqué la mort d'au moins 17 personnes sur toute la côte Est.