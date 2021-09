Les dégâts de la tempête Ida à New York

A New York, les dégâts sont conséquents après le passage de la tempête Ida. Plus de 130 000 personnes restent notamment toujours sans électricité dans les états de New York et du New Jersey.

Une autoroute du Bronx à New York est encore sous l’eau. Des voitures mais aussi des camions y sont toujours bloqués et abandonnés.

De nombreuses maisons ont également été ravagées. Beaucoup d’habitants de sous-sols transformés en appartements ont été pris au piège.

La tempête Ida perd de sa puissance. Mais plus de 130 000 personnes restent sans électricité. Dans les états de New York et du New Jersey, l’état d’urgence est maintenu.