Le Manneken Pis revêt une tenue «100% queer»

Le Manneken-Pis de Bruxelles (Belgique) a revêtu un costume «100% queer» ce jeudi. Un look inédit.

La célèbre statuette belge inaugure ainsi le nouveau festival des arts queer Q.Artz qui se déroulera du 18 au 26 septembre dans la capitale belge.

Pour l'occasion, elle a été vêtue d'un pantalon et d'une crête de couleur rose avec un haut rayé noir et blanc. Cette tenue «queer», qui représente l'ensemble des minorités sexuelles et de genre, a été créée par le styliste de Bruxelles «Lion ascendant Conasse», a rapporté le site belge RTL.be.

D'après le média outre-Quiévrain, le costume a été remis à la mairie lors d'une cérémonie traditionnelle à l'hôtel de ville.

Le festival met en avant les artistes LGBTQI+ à travers une trentaine d'événements.