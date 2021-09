Angela Merkel : quel bilan aux yeux des jeunes allemands ?

Angela Merkel va quitter son poste de chancelière d'Allemagne à l'issue des élections fédérales qui ont lieu ce dimanche 26 septembre. Au total, elle aura été aux affaires pendant près de seize ans. Que pense la jeunesse allemande d'Angela Merkel ? Quel bilan pour la Chancelière ?

Maria Eliott fait partie de la génération Merkel. Elle a 26 ans, est étudiante en biologie, elle n'avait que 10 ans quand Angela Merkel est devenue Chancelière. L'heure du bilan a sonné et Maria Regrette son manque d'implication pour lutter contre le dérèglement climatique.

« Je ne pense pas qu'elle se soucie suffisamment de la politique climatique. On a souvent l'impression que les hommes et femmes politiques parlent beaucoup sans que grand-chose ne se passe, et cela n’est pas valable que pour Merkel ».

Très critiquée en France, sur sa gestion de la crise migratoire suite au conflit syrien, le regard de Maria est bien différent. « En ce qui concerne la crise des réfugiés, je trouve qu’elle l’a bien géré, j’ai trouvé ça bien qu’elle n’ait jamais fixé un quota à ne pas dépasser ».

Julia Anger 22 ans est étudiante. Elle aussi a grandi au fil des années du mandat d'Angela Merkel, la personnalité de la chancelière l'a toujours beaucoup impressionnée. « En tant que personne, j'ai toujours trouvé cool qu'elle soit physicienne, cela m'a toujours impressionné, et qu'elle ait toujours conservé son calme. Quand les gens se moquaient d'elle, ça lui glissait dessus ».

Angela Merkel quitte le pouvoir, après 16 ans de règne et de multiples crises, avec une cote de popularité toujours très élevée.