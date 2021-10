Les images impressionnantes des dégâts causés par la lave à La Palma

L'éruption du Cumbre Vieja aux Canaries se calme, laissant apparaître d'impressionnantes images de destruction.

Le 19 septembre, le volcan Cumbre Vieja s'est mis à cracher d'importantes coulées de lave qui ont lentement mais sûrement semé la dévastation sur l'île, bien qu'aucune victime ne soit à déplorer.

Le nombre exact des maisons englouties par la lave et celui des gens qui y habitaient n'est pas connu, mais on sait qu'au moins 870 bâtiments de tous types ont été complètement détruits et qu'environ 6.000 personnes ont été évacuées. Les images du paysage sont en tout cas impressionnantes.