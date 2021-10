Vidéo : un homme filmé en train de vandaliser une statue de George Floyd

Une atteinte à sa mémoire. Un buste en bronze de George Floyd a été défiguré ce 3 octobre à New York (Etats-Unis) avec une peinture bleue. La statue fait partie d’une exposition temporaire à Union Square qui a ouvert au public vendredi soir.

L’auteur de la dégradation a été filmé en pleine action par une caméra de surveillance. On peut voir l'homme sortir le pot de peinture de son sac, avant de monter sur son skateboard pour dégrader la statue et s'enfuir rapidement.

La vidéo a été transmise à la police qui recherche actuellement l'individu qui a lancé de la peinture sur le buste de George Floyd. Rapidement, une opération de nettoyage de l'oeuvre a été opérée pour lui rendre son état d'origine.

Ce n'est pas la première fois qu'une telle action est recensée aux Etats-Unis. En juin dernier, une version plus petite de cette statue avait également été dégradée. L'on pouvait lire «Patriot Front» sur le buste, en référence à un groupuscule d'extrême droite.

«Il est décevant de voir comme les statues ont été défigurées en si peu de temps, et cela montre à quel point nous sommes loin d'avoir atteint notre but d'unité», a déclaré Terrence Floyd, frère de George Floyd, dans un communiqué de presse. «Des actions comme celle-ci nous rappellent que nous avons encore un long chemin, et nous n'arrêterons jamais de nous battre», a réagi Chris Carnabuci, l'artiste qui a réalisé le buste.