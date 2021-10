Covid-19 : Les cas repartent à la hausse en Europe

Les contaminations augmentent à nouveau en Europe, faisant craindre l’émergence d’une 5e vague de Covid-19 et de nouvelles restrictions sanitaires.

Les hôpitaux de Bucarest sont débordés par l’afflux de patients atteints de la Covid. En Roumanie, l’épidémie repart de plus belle, avec près de 15.000 nouvelles contaminations recensées samedi dernier. Même scénario en Lettonie où le taux d’incidence atteint des records avec plus de 1.400 infections pour 100.000 habitants.

Le nombre de contaminations est en hausse dans toute l'Europe de l'est, mais aussi plus près de nous, comme en Belgique, en Allemagne et au Royaume-Uni, où 50.000 cas ont été comptabilisés jeudi dernier. Le Premier ministre, Boris Johnson, refuse toujours d'imposer de nouvelles restrictions comme le port du masque en intérieur.