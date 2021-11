Espace : La NASA va dévier un astéroïde pour protéger l'humanité d'une «éventuelle menace»

Une expérience des plus ambitieuses. La NASA, l'agence spatiale des Etats-Unis, a confirmé jeudi le décollage aux alentours du 23 novembre de Dart, une mission qui vise à dévier un astéroïde.

Si aucune menace directe n'est causée par ce corps rocheux spatial, l'objectif est de s'entraîner dans l'éventualité d'une intervention nécessaire.

Pour réussir à dévier l'astéroïde en question, la sonde américaine doit s'écraser dessus. L'impact doit avoir lieu entre le 25 septembre et le 1er octobre 2022.

Il est difficile de savoir exactement dans quelle mesure la technique sera efficace. C'est pourquoi un nanosatellite et des télescopes vont observer le phénomène, et calculer l'intérêt de cette tactique. En 2023, le satellite Hera lancé par l'ESA (Agence spatiale européenne) ira étudier la nouvelle orbite de l'astéroïde visé, nommé Dimorphos.

Si cette mission pourrait donner une forme d'assurance supplémentaire aux agences spatiales, celles-ci s'accordent toutefois à dire que le risque est infime.

En effet, aucun astéroïde connu pour le moment ne devrait causer un risque pour la Terre avant un siècle au moins. De plus, des missions ont été lancées pour étudier les gros astéroïdes et surveiller leurs évolutions. C'est notamment le cas de la sonde Lucy, partie le 16 octobre dernier, et qui doit fonctionner pendant douze ans. Qu'on se le dise, un scénario à la Armageddon n'est pas prévu pour demain.