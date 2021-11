Migrants : l'armée polonaise verrouille ses frontières

Alors que la crise des migrants entre la Pologne et la Biélorussie persiste, des milliers de réfugiés sont toujours massés dans une zone de non-droit à la frontière des deux pays. Jeanne Quancard et Fabrice Elsner, envoyés spéciaux de CNEWS, rendent comptent de la situation sur place.

Encore aujourd'hui, les réfugiés sont repoussés des deux côtés de la frontière, quand bien même l'Union européenne s'est félicitée, ce vendredi 12 novembre, de «progrès» dans ses efforts visant à endiguer l'afflux de migrants.

Première avancée, la Turquie, carrefour aérien majeur entre Europe et Moyen-Orient, a annoncé vendredi que les Irakiens, Syriens et Yéménites ne seraient plus autorisés à embarquer pour la Biélorussie à partir de ses aéroports «jusqu'à nouvel ordre».

Peu après, le gouvernement irakien a indiqué qu'il s'employait à enregistrer les migrants irakiens bloqués à la frontière entre le Belarus et la Pologne qui voulaient rentrer «volontairement».

Des Polonais inquiets

Mais cette crise migratoire en Europe orientale suscite toujours l'inquiétude grandissante des pays occidentaux.

Et les préoccupations sont bien entendu plus vives sur place, devenue une zone impénétrable aujourd'hui. En attendant de trouver une réelle issue à la crise, les Polonais habitants des zones frontalières concernées cohabitent avec des militaires.