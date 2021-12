Coronavirus : avec le variant Omicron, la ville de New York est en alerte

Aux Etats-Unis, les contaminations au Covid-19 explosent et les cas de variant Omicron également, notamment à New York. L'état de New-York fait partie des 5 états ayant le plus de cas. Dans la ville de 8,5 millions d'habitants, les habitants ont peur de revivre le cauchemar de 2020.

Samedi soir, l'Etat de New York, le quatrième le plus peuplé du pays avec quelque 20 millions d'habitants, a annoncé pour le deuxième jour consécutif un record de cas positifs au coronavirus, avec près de 22.000 contaminations.

A Brooklyn, depuis la fin de la semaine, dans le quartier à la mode de Greenpoint, plus d'une dizaine de bars et restaurants ont temporairement baissé le rideau après des cas soudains chez leurs employés ou leurs clients.

Il faut dire que New York a été mise à genoux par la première vague de la pandémie au printemps 2020. La mégapole de 8,5 millions d'habitants, longtemps surnommée «la ville qui ne dort jamais», avait été complètement désertée pendant des semaines, comme dans un film de science-fiction. Les immenses avenues de Manhattan n'étaient animées que par les sirènes anxiogènes des services de secours, avec des hôpitaux débordés et des morgues contraintes d'entreposer les corps de victimes dans des camions frigorifiques.

Au moins 34.000 New-Yorkais ont perdu la vie depuis le printemps 2020 et la ville, notamment Manhattan, n'a jamais vraiment retrouvé son effervescence légendaire d'avant la crise sanitaire.

Un retour en arrière

Le président Joe Biden a prédit jeudi un «hiver de maladie grave et de mort» aux personnes non vaccinées. Le 1er décembre, le nombre de nouveaux cas quotidiens dans tout le pays était de 86.000 en moyenne et le 14 décembre, il était de 117.000, soit une hausse d'environ 35% en deux semaines. Et dans le pays officiellement le plus endeuillé au monde par cette pandémie, le nombre de morts du Covid-19 a dépassé mardi les 800.000 depuis 2020, d'après le bilan de l'université Johns Hopkins.

Le variant «Omicron est arrivé», constate également le maire de New York Bill de Blasio. «Nous devons l'admettre: il avance très vite et nous devons être plus rapides», a déclaré vendredi sur CNN l'édile démocrate, à quelques jours de sa passation le 1er janvier avec son successeur élu, Eric Adams.

Le maire de New York a imposé la vaccination obligatoire aux fonctionnaires municipaux, ainsi qu'à partir du 27 décembre, en principe, à l'ensemble du secteur privé, soit 184.000 entreprises et commerces.