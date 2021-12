Coronavirus : les Pays-Bas se confinent pour les fêtes de fin d'année

Aux Pays-Bas, tous les magasins non-essentiels, restaurants, bars, cinémas, musées et théâtres ont fermé leurs portes ce dimanche jusqu’au 14 janvier, tandis que les écoles doivent garder portes closes au moins jusqu’au 9 janvier.

Et pourtant, 86% des adultes sont vaccinés aux Pays-Bas.

Le nombre des invités que les gens sont autorisés à recevoir chez eux est parallèlement réduit à deux, sauf pour Noël, ainsi que la veille et le lendemain de cette journée du 25 décembre, et pour la période du Nouvel An, où il sera de quatre.

A l'extérieur, seuls les rassemblements de deux personnes sont autorisés, sauf exceptions comme les enterrements. Mais aucune restriction à la circulation n'a été décidée.

Les restrictions sanitaires imposées par le gouvernement néerlandais sont de plus en plus impopulaires, des émeutes ayant éclaté dans des villes comme Rotterdam et La Haye pendant plusieurs nuits en novembre.