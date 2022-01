Mali : le sable rouge, ennemi des soldats français

Une menace pèse sur les militaires français, et contre toute attente, celle-ci est d'origine... naturelle. Avec la chaleur, le sable rouge du désert cause d'énormes dégâts sur le matériel. Et sur les soldats aussi.

Il est ocre, voire rouge, léger comme de la poussière : le sable du désert malien s'incruste partout. Tous les jours, il faut donc nettoyer et épousseter le matériel. «Chaque soir, mes équipes participent au nettoyage de l'intégralité des véhicules», explique le capitaine Romain, responsable de la maintenance sur la base militaire de Gao, au Mali.

Et les armes de guerre sont aussi concernées, alors que le sable incrusté pourrait être la cause d'une machine défectueuse. Dans l'atelier de réparation, celles-ci sont donc régulièrement et soigneusement démontées, puis époussetées, avant d'être utilisées par les soldats.

Mais avec le redéploiement de la force Barkhane, l’armée française va petit à petit remplacer ces troupes de fantassins par des groupes de commandos, et ce, afin de cibler directement les chefs terroristes.