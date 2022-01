Drapeau européen sous l'Arc de Triomphe : il a «flotté à la place de rien, j’en suis fier», réagit Emmanuel Macron

Lors de son discours au Parlement européen ce mercredi, Emmanuel Macron a tenu à revenir sur la polémique du drapeau européen flottant sous l'Arc de triomphe, le 1er janvier dernier.

«Pour célébrer ce semestre de présidence du Conseil de l'Union européenne, nous avons décidé, le 1er janvier, de faire flotter le drapeau européen sous l'Arc de triomphe», a d'abord rappelé le chef de l'Etat.

L'initiative avait été extrêmement critiquée, en particulier dans les rangs de la droite, qui dénonçait l'absence du drapeau français.

Pourtant, le drapeau tricolore «ne flotte jamais sous l'Arc de triomphe le 1er janvier», a souligné Emmanuel Macron. Il n'est installé que pour des cérémonies particulières. Le drapeau européen n'a donc pas «remplacé» celui de la France.

«Un drapeau se serait substitué à l'autre, je concède» [qu'il y ait des critiques], a-t-il résumé pendant son discours. «Mais un drapeau qui flotte à la place de rien, j'en suis fier», a-t-il affirmé.

Une initiative perçue par certains comme une «provocation»

Le drapeau européen avait été retiré dès le lendemain, le 2 janvier. Bien que temporaire, le geste du gouvernement avait été qualifié d'«outrage» par Eric Zemmour, d'«effacement de l'identité française» par la candidate des Républicains à la présidentielle Valérie Pécresse, et de «provocation» par la dirigeante du Rassemblement National Marine Le Pen. Cette dernière avait d'ailleurs menacé de saisir le Conseil d'Etat.

La France est présidente du Conseil de l'Union européenne jusqu'au 30 juin 2022. Cela signifie qu'elle doit planifier et présider les réunions du Conseil, et représenter l'Union européenne dans les relations internationales. La France a notamment fait du climat et d'une alliance avec le continent africain ses priorités pour ce semestre.