Guerre en Ukraine : jusqu'où Vladimir Poutine va-t-il aller ?

Vladimir Poutine a lancé jeudi une «opération militaire spéciale» qui s'avère être une véritable invasion de l'Ukraine. L'armée russe pénètre en plusieurs points du pays sans que l'on sache quel est réellement l'objectif du président russe. Plusieurs scénarios sont sur la table.

Selon les gardes-frontières ukrainiens, «des véhicules militaires russes, y compris des blindés, ont violé la frontière» dans les régions de Tcherniguiv (au nord, à la frontière bélarusse), de Soumy, Lougansk et Kharkiv (à l'est, côté russe) ainsi qu'au nord de Kiev, la capitale. L'armée russe serait également entrée par le sud via la Crimée, annexée en 2014.

Le point sur la progression des forces russes en Ukraine à la mi-journée #AFP #AFPgraphics ⤵️ pic.twitter.com/gPW3hNXR4I — Agence France-Presse (@afpfr) February 24, 2022

Le premier objectif territorial de Vladimir Poutine pourrait être de conquérir l'ensemble du Donbass. En effet, les Républiques séparatistes de Donetsk et de Lougansk (DNR et LNR) ne contrôlent pas l'ensemble des régions administratives qu'elles prétendent représenter, bien qu'elles en revendiquent la totalité du territoire.

Une jonction entre le sud et l'est de l'ukraine ?

Moscou pourrait donc déployer ses troupes pour chasser les forces gouvernementales des territoires qui résistent encore aux séparatistes pro-russes. Vladimir Poutine a en effet déclaré mardi que son pays reconnaissait la souveraineté des séparatistes sur l'ensemble des régions de Lougansk et de Donetsk, et pas seulement sur les zones actuellement sous leur contrôle.

La Russie pourrait ensuite être tentée de pousser ses pions plus au sud, en direction de la ville stratégique de Marioupol, située sur la mer d'Azov. Le bénéfice serait d'établir une connexion entre l'Est de l'Ukraine et la péninsule de Crimée, aujourd'hui reliée à la Russie par un simple pont.

«Vladimir Poutine avait déjà ce projet en tête au-moment de l'annexion de la Crimée en 2014 mais il n'était pas parvenu à le réaliser», rappelle Carole Grimaud-Potter. «Cette fois, il pourrait réaliser la jonction entre le sud et l'est pour former ce qu'il appelle la "Novorrossia", la Nouvelle-Russie».

Kiev en ligne de mire ?

La question reste de savoir si Vladimir Poutine veut pousser plus à l'ouest pour s'emparer de Kiev. Dans son allocution prononcée la veille de l'invasion, le président russe a assuré que ses «plans ne comprennent pas l’occupation des territoires ukrainiens».

«Je pense malheureusement que c'est à terme l'objectif de Vladimir Poutine, qui veut renverser le gouvernement pour instaurer un pouvoir pro-russe», estime la spécialiste.

Pour l'heure, «la priorité russe est la destruction de l'appareil militaire ukrainien. On le voit dans les bombardements depuis ce matin. Ce sont les aéroports, les bases militaires et les stocks de munitions qui sont pris pour cible».