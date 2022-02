Guerre en Ukraine : les expatriés français très inquiets

La guerre en Ukraine se poursuit ce vendredi 25 février. Alors que Kiev est désormais encerclé par les Russes, l'ambassade de France appelle les ressortissants français à rester à l'abri.

L'espace aérien fermé, il n'est désormais plus possible de quitter le pays.

L'angoisse est à son comble et notamment pour les ressortissants français, comme en témoigne David : «La population est armée. Je ne sais pas comment les Ukrainiens vont réagir. Ça peut vite devenir dangereux. Il faut rester chez soi».

«Restez à l'abri quel que soit votre lieu de résidence. La cellule de crise de l'ambassade est ouverte. Peut-être jointe au +380 44 590 36 39», a de son côté déclaré Etienne de Poncins, l'ambassadeur de la France en Ukraine, sur compte Twitter.

Consignes aux Français en #Ukraine. Restez à l'abri quel que soit votre lieu de résidence. Cellule de crise de l'ambassade est ouverte. Peut-être jointe au +380 44 590 36 39. pic.twitter.com/BCdMNbpGmD — Etienne de Poncins (@EdePoncins) February 24, 2022

un bilan qui s'alourdit

Après Donetsk, Lougansk, Kharkiv, Marioupol, Odessa, c'est la capitale qui se retrouve maintenant bombardée.

Vitali Klitschko, maire de Kiev, a évoqué ces bombardements ce matin : «selon des données préliminaires, trois personnes ont été blessées, dont une dans un état critique, à la suite d'une fragmentation de roquette».

За попередніми даними, троє поранених, один з них у важкому стані, внаслідок потрапляння уламків ракети у житловий будинок на вулиці Кошиця, 7-А.



Швидкі везуть людей у лікарні.



На місці працюють всі аварійно-рятувальні служби.



Будинок палає, є загроза руйнування. pic.twitter.com/Cu0Wn4Tp6J — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) February 25, 2022

Depuis l'invasion militaire massive lancée par Vladimir Poutine, on recensait ce vendredi pas moins de 137 morts et plus de 316 blessés dans le pays.