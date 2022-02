Guerre en Ukraine : la Pologne affirme que 100.000 Ukrainiens sont arrivés dans le pays

Près de 100.000 Ukrainiens sont arrivés en Pologne, depuis le début de l'offensive russe ce jeudi 24 février. Selon notre envoyée spéciale présente à la frontière, le pays fait face à un afflux sans précédent de réfugiés.

Selon le vice-ministre polonais de l'Intérieur Pawel Szefernaker, 90% de ces réfugiés ont où aller en Pologne, chez des amis ou des parents, tandis que les autres bénéficient de l'assistance de neuf centres d'accueil mis en service à proximité de la frontière, où ils s'y voient offrir des repas, l'assistance médicale en cas de besoin, un lieu de repos et des renseignements sur la marche à suivre.

Le chef des garde-frontières polonais Tomasz Praga a précisé lors de la même conférence de presse que la seule journée de vendredi a vu près de 50.000 Ukrainiens arriver en Pologne.

près de 116.000 Ukrainiens ont fui vers les pays voisins

Avant le début de l'attaque russe, la Pologne comptait déjà sur son territoire environ un million et demi d'Ukrainiens, en grande majorité venus travailler dans ce pays membre de l'UE à l'économie en croissance rapide. Le gouvernement et la société civile ont exprimé fermement leur soutien à l'Ukraine et leur intention d'accueillir les réfugiés, alors que la plupart des Ukrainiens fuyant le conflit semblent opter pour la Pologne.

Selon un tweet samedi du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, près de 116.000 Ukrainiens ont fui vers les pays voisins depuis le 24 février, surtout vers la Pologne, la Hongrie, la Moldavie, la Slovaquie et la Roumanie. «Leur nombre est en augmentation», a précisé l'agence des Nations Unies