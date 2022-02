Guerre en Ukraine : la ville de Marioupol bombardée, des civils attaqués

Depuis le début des bombardements russes, la ville de Marioupol vit dans le chaos. Ces attaques ont même surpris la population dans son sommeil, comme en témoignent les habitants. De nombreuses victimes civiles sont à déplorer, contrairement à ce qu'avait promis Moscou au début du conflit.

La ville de Marioupol, située dans le sud-est de l'Ukraine, est l'une des principales cibles par l’armée de Vladimir Poutine.

La Russie a jusqu'ici avancé en territoire ukrainien le long de trois axes: au sud depuis la Crimée jusqu'à la ville de Kherson, sur le Dniepr, au nord depuis le Bélarus vers Kiev, le long de deux routes au nord-est et au nord-ouest de la capitale ukrainienne, et à l'est depuis la ville russe de Belgorod vers la grande ville industrielle de Kharkiv, selon les estimations du Pentagone.

Une résistance plus importante que prévue

Bien que les forces russes soient parvenues dans la banlieue de Kiev, elles n'ont pas encore gagné le centre-ville. En outre, la ville de Kharkiv n'est pas tombée aux mains de l'armée russe, et des combats intenses se poursuivent dans cette zone, a indiqué le responsable.

Dans le sud, l'offensive contre Kherson se poursuit, mais elle s'est élargie vers l'ouest, avec un débarquement de plusieurs milliers de soldats russes depuis la mer d'Azov et la mer Noire, en direction de la ville de Marioupol, selon le Pentagone.

Les forces russes tentent également de prendre le contrôle de l'importante centrale électrique de Kakhovka, au nord-ouest de Kherson, où des combats sont en cours. Moscou a également lancé une cyberattaque contre cette centrale pour tenter d'en prendre le contrôle.