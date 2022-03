Nicolas Dupont-Aignan : «Il manque une organisation de sécurité en Europe»

Réagissant à la guerre en Ukraine sur le plateau de CNEWS ce mardi 1er mars, Nicolas Dupont-Aignan a fustigé l'Europe dans sa gestion de la sécurité.

Ce dernier a vivement réagi à la politique menée par Emmanuel Macron et par l’Europe concernant le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Il a estimé qu’il «manquait une organisation de sécurité en Europe», estimant au passage que l'OTAN «agit très mal».

Selon Nicolas Dupont-Aignan, ce manque de coordonnation européenne «fera la joie de la Chine qui s’emparera du monde avec les Etats-Unis», ce qui représenterait une tragédie pour l’Europe», selon les mots du candidat DLF à l’élection présidentielle.

Nicolas Dupont-Aignan : «Je suis en colère contre Poutine»

Nicolas Dupont-Aignan a également condamné l’invasion de la Russie. «Je suis très en colère contre Poutine d’avoir lancé cette offensive», mais il s’est dit dans le même temps «déçu de l’attitude des Européens». Et de poursuivre : «Ils tombent dans le piège, ils s’agitent alors même qu’ils ne se sont pas armés, qu’ils ont refusé leur effort de défense et donc j’aimerais que l’on prenne un peu de recul et que l’on n'engage pas la France dans un engrenage», a-t-il conclu.