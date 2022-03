Guerre en Ukraine : A Lviv, un musée d'art contemporain transformé en centre humanitaire

La solidarité s'organise en Ukraine. A Lviv, ville à l'ouest du pays, un musée d'art contemporain a été transformé en centre humanitaire. Les bénévoles s'affairent à venir en aide aux soldats et aux réfugiés ayant fui l'Est à l'arrivée des troupes russes.

Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, ce sont des milliers d'Ukrainiens qui se sont retrouvés du jour au lendemain sur les routes de l'exil ou bloqués dans les villes bombardées. Ici, à l'Ouest, les bénévoles tentent de leur venir en aide et apporter un peu de solidarité.

Entre vêtements, nourriture, et médicaments, ces civils ont mis en place une collecte de produits de première nécessité. Dans les 9.000 m2, des dizaines de bénévoles s'affairent tous les jours pour emballer et envoyer des colis aux Ukrainiens bloqués sur le front de l'Est du pays.