Guerre en Ukraine : Kiev se barricade en prévision d'un assaut russe

Les colonnes de blindés russes se rapprochent de Kiev. D'intenses combats ont lieu dans la périphérie de la capitale, selon l'administration régionale ukrainienne à 150 km au nord et à l'ouest de la capitale. Kiev se prépare à l'assaut russe.

Au 12e jour de guerre, les habitants de Kiev sont en alerte. Alors que ne cessent de retentir les sirènes anti-bombardement, les forces russes qui encerclent désormais pratiquement toute la ville, se tiennent prêtes pour lancer l’assaut final.

Du côté ukrainien, on se prépare comme on peut, à l’aide de check points, de barricades ou de herses, afin de protéger la capitale à tout prix.

«Les amis, Kiev est en train d’être fortifiée pour se défendre en cas d’attaque ennemie. Aujourd’hui, j’ai traversé plusieurs points de contrôle mis en place pour défendre la ville. Les membres des forces de sécurité, la police et les autres forces de sécurité sont prêts et défendront la capitale, le cœur de l’Ukraine», a écrit l’ancien boxeur et maire de la ville, Vitali Klitschko, sur le réseau Telegram.

Anti-tank hedgehogs can now be seen in the very heart of Kyiv, the central Independence Square and Khreshchatyk Street.





Photo: Illia Ponomarenko/The Kyiv Independent pic.twitter.com/iayIXnMrsJ

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 3, 2022