Guerre en Ukraine : les sanctions contre la Russie chamboulent le quotidien des Moscovites

Depuis le début du conflit ukrainien, nombreuses sont les entreprises et institutions internationales à fermer leurs portes en Russie, par contrainte ou par choix. Une situation qui pénalise les habitants.

Zara, H&M ou encore Ikéa, ces marques affichent désormais portes closes sur le territoire russe. Les sanctions économiques ont pris une ampleur sans précédent et les défis logistiques deviennent insurmontables. «Faire des affaires avec la Russie va devenir quelque chose de moins en moins politiquement correct et raisonnable», indique auprès de l'AFP Sylvie Matelly, directrice adjointe de l'Iris (Institut de relations internationales et stratégiques).

Pour les civils, les conséquences sont dramatiques. «Je vais arrêter de regarder Netflix, de voyager, je ne sais pas comment je vais travailler», témoigne Anastassia Naoumenko, étudiante en journalisme.

Tous les secteurs touchés

Outre les grandes multinationales, l'ensemble du système économique est touché par le prolongement du conflit. C'est le cas des secteurs de l'alimentation ou encore de la santé.

Face à ces fermetures, certains essayent de relativiser. "Tout doit être de chez nous, vrai et naturel, soutient Tamara Sotnikova, retraitée de 70 ans. À l'époque soviétique on avait quoi ? Rien ! Et on vivait normalement, tranquillement".

La situation n'est pas prête de s'améliorer pour les citoyens russes. D'autres grandes marques comme Mcdonald's ou Starbucks, qui n'ont pas stoppé leurs activités, subissent la pression des réseaux sociaux, avec l'utilisation des mots-clés #BoycottMcDonalds ou #BoycottPepsi.