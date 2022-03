Guerre en Ukraine : le long parcours des orphelins pour fuir les bombardements

Depuis le début de l’invasion russe il y a 14 jours, plusieurs millions d’Ukrainiens ont quitté leur habitation pour fuir les bombardements.

Parmi ces civils, un certain nombre d'orphelins. Le 24 février dernier, plusieurs d’entre eux ont fui les zones de combat. A Donestk, les pensionnaires de l’orphelinat ont fait plus de 800 km pour rejoindre celui de Artek, dans la banlieue de Kiev, avant d’être de nouveau évacués vers l'Est du pays à Perekhrestya, près de la frontière hongroise.

Un exode vers l'ouest

Certains fuient vers d'autres villes, telles que Liev ou Oujhorod, d'autres préfèrent quitter le pays et trouver refuge vers les pays voisins. Au total, ils sont plus de 2 millions à avoir émigré vers la Pologne, l'Allemagne ou encore la France.

Ce mercredi 9 mars, Russes et Ukrainiens sont tombés d'accord sur la mise en place d'une série de couloirs humanitaires afin d'évacuer les civils de villes assiégées et bombardées, a annoncé la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk.