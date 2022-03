En attaquant l'Ukraine, «le choix de la Russie a été de faire revenir la guerre en Europe», accuse Emmanuel Macron

Face aux dirigeants des vingt-sept pays membres de l’Union européenne, réunis ce vendredi à Versailles, Emmanuel Macron a pris la parole pour annoncer de nouvelles sanctions à prévoir contre la Russie et un soutien continu à l’Ukraine.

«Si d’aucuns pensaient que la guerre dans nos contrées faisait partie de l’Histoire, depuis quinze jours, le choix de la Russie du président Poutine a été de faire revenir la guerre en Europe», a commencé par accuser le chef de l’Etat français. Il a aussi prévenu : «si Poutine intensifie les bombardements, fait le siège de Kiev, s'il intensifie encore les scènes de guerre, nous savons que nous devrons prendre encore des sanctions massives».

Il n’a ainsi pas exclu que les Vingt-Sept s’en prennent aux importations de gaz, de pétrole, bien que les Etats en soient très dépendants. «Rien n’est tabou», a soutenu Emmanuel Macron.

Les exportations de produits de luxe vers la Russie vont également être bannies, a annoncé Ursula Von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.

«Nous serons là pour reconstruire»

Il a aussi été question du soutien apporté à Kiev. «Nous soutenons aujourd’hui l’Ukraine et nous la soutiendrons aussi longtemps que la guerre durera, et nous serons là pour reconstruire ce que l’agression brutale et injustifiée de la Russie a détruit», a affirmé Emmanuel Macron.

Dans le même temps, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a annoncé avoir «fait une proposition pour doubler la contribution (de l'UE) avec 500 millions d'euros en plus pour des armements en soutien à l'armée ukrainienne».