Guerre en Ukraine : la ville d'Odessa se prépare à l'assaut de l'armée russe

Au 17e jour de l’invasion de l'armée de Vladimir Poutine, la population ukrainienne est toujours sur le qui-vive. Dans la région d'Odessa, sur les rives de la mer noire, les habitants se préparent à l'arrivée imminente des troupes russes.

En effet, après les villes de Kharkiv, de Kherson et de Marioupol, les forces armées russes projettent d’attaquer Odessa, aujourd'hui le principal port de l’Ukraine.

Et si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas encore aux portes de la ville, Mykolaïv et sa région, situées à 130 km, sont déjà le théâtre de violents combats et bombardements depuis plusieurs jours.

Alors certains habitants d'Odessa ont décidé de se battre, d'autres en revanche se cachent pour ne pas être tués.

Le port de la ville d'Odessa est comme Marioupol, un point stratégique pour Vladimir Poutine. Car ce port est spécialisé dans le transport du pétrole et des métaux ferreux, et l'intégralité du pétrole importé depuis l’étranger arrive ici. Donc, avoir la mainmise sur cette ville, permettrait à la Russie de contrôler une grande partie des importations et exportations de l'Ukraine.