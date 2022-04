À Boutcha, des gendarmes français enquêtent sur les exactions russes

Un mois après le retrait des forces russes et la découverte des corps dans les rues de Boutcha, à quelques kilomètres de Kiev, une équipe de gendarmes français a débarqué dans la ville pour enquêter sur les crimes commis par le Kremlin.

Après l’atrocité dénoncée par la communauté internationale, l’heure est à l’enquête. Une quinzaine de membres de la Gendarmerie française est arrivée à Boutcha, ce mardi 12 avril pour aider les autorités ukrainiennes à connaître la vérité sur ce qu’il s’est réellement passé dans cette ville.

La mission des gendarmes français consiste à examiner le corps des victimes durant l'occupation russe et définir la cause réelle du décès afin d'aider la Cour Pénale Internationale dans son enquête sur les crimes de guerre russes en Ukraine.

«Fier d'accueillir à Lviv le détachement des gendarmes techniques et scientifiques venu assister leurs camarades ukrainiens dans les investigations des crimes de guerre commis autour de Kiev. La France, première à apporter une telle aide. Ils seront à pied d'œuvre dès demain. Solidarité», a écrit sur Twitter Etienne de Poncins, l’ambassadeur de France en Ukraine.

Sur la photo partagée par l’ambassadeur, on voit un camion blanc derrière les gendarmes et siglé «laboratoire mobile ADN». Grâce à celui-ci, la brigade pourra analyser les corps des victimes et récolter le plus d’informations possibles. Ils sont également accompagnés par deux médecins légistes pour identifier les cadavres.