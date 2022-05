Guerre en Ukraine : la ville d'Odessa pilonnée par l'armée russe

Relativement épargnée par l'armée russe jusqu'à présent, la ville d'Odessa, dans le sud de l’Ukraine, subit d’intenses bombardements.

D’après les autorités ukrainiennes, les Russes auraient bombardé sept fois la ville ce lundi, jour de la visite du président du Conseil européen Charles Michel. Un premier bilan fait état d'un mort et cinq blessés.

Les infrastructures touchées - un centre commercial Auchan et un entrepôt, notamment - n'ont rien à voir avec des objectifs militaires, témoignent les Ukrainiens sur place.

missile destroyed Auchan supermarket in Odesa.russia still has money for the war,thanks in part to @AUCHAN_France.Since the beginning of the full-scale aggression in Auchan corporation continues to pay taxes and do business in russia.Thus - it continues to fund the killers pic.twitter.com/4a6yZ4yua4

— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 10, 2022