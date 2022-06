Philippe Sands : «Le jeune soldat russe qui a plaidé coupable pour crime de guerre n’est pas le responsable, les responsables sont à Moscou»

L'avocat, juriste international et écrivain, Philippe Sands, était l'invité dans La Matinale Week-End, samedi 11 juin, sur CNEWS. Interrogé sur le conflit actuel entre l'Ukraine et la Russie, il est revenu l'inculpation du jeune soldat russe de 21 ans pour avoir abattu un civil ukrainien de 62 ans.

Les exactions des soldats russes en Ukraine n’ont cessé de faire parler d’eux depuis le début de l’invasion russe. Le 23 mai dernier, le premier soldat russe, avait été jugé pour crime de guerre. Reconnu coupable, Vadim Chichimarine avait été condamné à la prison à perpétuité à Kiev pour le meurtre d'un civil de 62 ans.

Dans un entretien ce samedi sur CNEWS avec Jean-Pierre Elkabbach, l’avocat, juriste international et écrivain Philippe Sands a estimé que «le jeune soldat russe qui a plaidé coupable pour crime de guerre, n’est pas vraiment le responsable, les responsables sont à Moscou».

plusieurs condamnations à venir ?

Mardi 31 mai, un tribunal ukrainien condamnait à 11 ans et demi de prison deux soldats russes accusés d'avoir bombardé au lance-missile multiple deux villages dans la région de Kharkiv, dans l'est du pays, au premier jour de l'invasion.

Alexandre Bobykine et et Alexandre Ivanov avaient alors été reconnus coupables de «violation des lois et coutumes de la guerre», à l'issue d'un procès qui avait commencé mi-mai près de la ville de Poltava.

La semaine dernière, la procureure d'Ukraine, Iryna Venediktova annonçait l'ouverture de la première affaire concernant un viol commis par des militaires russes. L'affaire vise un soldat russe accusé du meurtre d'un civil et du viol de sa femme lors de l'occupation de la ville de Brovary, près de Kiev. L'accusé n'a toutefois pas été arrêté et est «actuellement recherché», selon Mme Venediktova.

Le parquet enquête aussi sur deux autres militaires russes accusés d'avoir torturé des civils à Tcherniguiv, dans le nord de l'Ukraine.