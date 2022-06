Etats-Unis : les New-Yorkais pourront sortir armés, le maire de la ville craint «une vague de violences par arme à feu»

La Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, a invalidé les «restrictions» au port d'armes prévues par une loi de l'Etat de New York, alors même que le pays est confronté à une flambée des tueries de masse. Le maire de la ville craint désormais «une vague de violences par arme à feu».

Une décision historique. La Cour suprême des États-Unis a invalidé, jeudi 23 juin, une loi de l'État de New York sur le port d'armes, consacrant au passage le droit des Américains à sortir armés de leur domicile. Cette décision, prise à une majorité de six juges sur neuf, tous conservateurs, intervient alors que le pays est encore sous le choc d'une série de fusillades meurtrières dont l'une, le 24 mai au Texas, a fait 21 morts dans une école primaire.

De son côté, le maire de New York, Eric Adams a clairement dit redouter que l'arrêt de la Cour suprême qui consacre le droit des Américains à sortir armés de leur domicile ne vienne alimenter «une vague de violences par arme à feu».

Put simply, this Supreme Court ruling will put New Yorkers at further risk of gun violence.





We have been preparing for this decision and will continue to do everything possible to work with our federal, state, and local partners to protect our city. https://t.co/rLvU0gs6zi

