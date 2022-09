Suède : les affrontements entre bandes rivales minent le pays

La Suède constate une forte montée de l'insécurité ces dernières années. Elle est de plus en plus touchée par les affrontements entre bandes rivales.

Depuis le 1er janvier en Suède, plus de 250 fusillades ont fait 48 morts. Soit trois de plus que sur la totalité de l’année 2021. Un phénomène en pleine expansion et qui secoue le pays.

«Je ne sais pas ce qui s’est passé avec notre société, je ne sais pas comment nous avons perdu le contrôle sur certaines zones», se désole ainsi Maritha Ogilvie, mère d’un jeune de 19 ans abattu d’une balle dans la tête à bout portant.

Les forces de l’ordre décrivent également une exécution réalisée il y peu par un adolescent de 16 ans, qui a pénétré masqué dans un fast food pour tuer d’une balle dans le dos un individu.

Un sujet devenu politique

La Suède est ainsi le pays d’Europe enregistrant le plus fort taux d’homicide par armes à feu, juste après la Croatie. Il était tout en bas du classement il y a encore dix ans.

Cette guerre entre bandes s’est développée à travers le pays en parallèle de l’expansion du trafic de drogue.

Ce fléau est devenu un véritable sujet politique, pris en compte par tous les partis lors des récentes élections législatives. Celles-ci ont vu la victoire d'une coalition de la droite et de l’extrême droite. Ces derniers avaient lié le sujet avec une trop forte immigration et une trop faible intégration.